Una situazione che degenerava giorno dopo giorno. Minacce, insulti e violenze fisiche pur di avere dei soldi in cambio. E’ l’incubo vissuto da una coppia di genitori a Barletta, anziani, in balia delle richieste del figlio 38enne. Da tempo l’uomo costringeva gli anziani genitori a farsi consegnare somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti e alcolici. Quando provavano ad opporsi il 38enne iniziava ad inveire contro di loro facendo vivere un vero e proprio incubo ai genitori. A peggiorare il tutto, anche la convivenza forzata per le restrizioni imposte dal Governo per la pandemia da coronavirus.

Nel pomeriggio di ieri, dopo l’ennesimo episodio di violenza, i coniugi hanno contattato i poliziotti del Commissariato di Barletta, interventi per porre fine alla vicenda. Nonostante la presenza degli agenti nell’abitazione, il 38enne barlettano ha continuato ad inveire contro i genitori per poi scagliarsi con gli uomini in divisa. Bloccato, è stato poi portato in commissariato. Nel tentativo di fermare l’uomo, gli Agenti hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Dopo la ricostruzione dei fatti, il 38enne, oltre ai maltrattamenti in famiglia, dovrà rispondere anche dei reati di estorsione, lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trani dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.