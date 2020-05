A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno non si sono potuti tenere nel mese di maggio i Concorsi Musicali Internazionali “Città di Barletta” e “Mauro Paolo Monopoli”, organizzati dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci in collaborazione con il Comune di Barletta, il Mibact e la Regione Puglia. Attualmente gli eventi sono stati rinviati al periodo che va dal 21 settembre al 3 ottobre 2020 ma, ovviamente, ogni decisione in merito sarà presa alla fine di giugno. In questo periodo, negli scorsi anni, la città si apriva a tanti musicisti provenienti da tutto il mondo che riempivano Barletta con la loro presenza e la loro musica. Anche tutti gli eventi dal vivo sono sospesi, sia la stagione teatrale che quella musicale, e il teatro Curci è attualmente chiuso, come tutti i luoghi di spettacolo in Italia.

Per mantenere viva l’attenzione sul nostro teatro comunale e sui concorsi musicali, sarà quindi realizzata una rassegna musicale, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=XDgxU0qbhFg con link presente anche sulle pagine facebook dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci e del teatro Curci, e che consisterà in un ciclo di concerti che vedranno protagonisti gli straordinari talenti musicali internazionali (provenienti dall’Italia, da tutt’Europa e dai paesi asiatici) vincitori dei primi premi assoluti dei quali sono stati realizzati video musicali di altissima qualità nel teatro Curci lo scorso anno. “La rassegna vuole essere un augurio alla pronta ripresa delle attività del teatro Curci, a cui stiamo attivamente lavorando – hanno detto il sindaco, Cosimo Cannito, e l’assessore alla Cultura Graziana Carbone – perché Barletta vuole tenere alta e presente la sua tradizione culturale e musicale della, con l’auspicio che ripartano al più presto tutte le normali attività del Curci e di tutta la città e che tornino al lavoro tutte le componenti della filiera dello spettacolo dal vivo e del turismo”. “Vogliamo tenere alta l’attenzione di tutti, anche quella internazionale e turistica, sul nostro teatro e continuare a valorizzarlo, come stanno facendo l’Amministrazione comunale e la dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna, insieme agli straordinari artisti ospitati, da tutto il mondo”, è l’auspicio del m° Francesco Monopoli, direttore artistico dell’Associazione Curci.

La rassegna sarà seguita da tutto il mondo e costituirà un motivo per tenere viva l’attenzione sulla città di Barletta, sul teatro comunale e sui concorsi musicali internazionali, nonché un legame con gli spettatori della Stagione Musicale che annualmente si svolge nel Curci. Il via domenica 17 maggio, alle ore 18.30, con talenti provenienti da Turchia, Polonia, Spagna e Italia, a cui seguiranno appuntamenti successivi il 22, 24, 29 e 31 maggio, con violinisti, violoncellisti, strumentisti a fiato, chitarristi, ensemble cameristici e pianisti provenienti anche da Cina, Germania, Corea, Giappone, Tatarstan.