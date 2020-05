Dietrofront dopo un pomeriggio di confronto, anche acceso. Il mercato di Barletta non sarà diviso in due turni e manterrà il suo format settimanale, nel rispetto delle norme anti-Covid 19: è quanto emerso al termine del confronto tra i rappresentanti di Casambulanti, il sindaco Cosimo Cannito e il suo vice Marcello Lanotte.

Sul tavolo c’erano richieste finalizzate a ridurre l’impatto sociale ed economico della scelta di dividere in turni il mercato di Largo Ariosto. Il passo indietro del sindaco Cannito, secondo Montaruli, permette di tirare il fiato.

La scelta presa nel corso della riunione, da validare attraverso un sopralluogo per verificare la nuova divisione degli spazi, è stata supportata dalla rappresentanza di circa 300 operatori nel settore delle merci varie, in particolare abbigliamento, che hanno dato vita a un sit-in in corso Vittorio Emanuele. Con un modello chiaro, rappresentato da Bari.

Da opzione deleteria per gli esercenti a punto di partenza per una nuova era. Il mercato di Barletta non dovrà rifarsi il look, ma solo adattarsi ulteriormente alle limitazioni previste dall’emergenza sanitaria.