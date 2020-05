Muovendo i suoi primi passi su Facebook, la pagina “Francamente Barletta”, creata e gestita dall’ingegnere barlettano Franco Dimiccoli, vuole essere un movimento civico e popolare, stanco dei soliti professionisti della politica.

Il supporto degli specialisti all’azione del Governo in questa fase critica per il nostro Paese ha evidenziato la necessità di instaurare un efficace collegamento tra il processo decisionale della politica e la comprensione degli aspetti tecnici che determinano le scelte nella amministrazione della cosa pubblica.

Francamente Barletta vuole portare all’attenzione dei cittadini quegli aspetti tecnici che determinano i processi decisionali della politica, rendendoli chiari e comprensibili in modo da generare dibattito e stimolare lo spirito critico.

Il piano delle coste a lungo dimenticato e trascurato, il canale H, le rotatorie “labirinto” in via Regina Margherita e i lavori in sospeso nei pressi di Parco dell’Umanità saranno alcuni dei temi su cui si cercherà di fare chiarezza.

Non è facile fare previsioni per il futuro, ma dobbiamo creare strumenti per realizzarne uno migliore per la nostra città. Un futuro in cui non ci sia più posto per il voto clientelare e in cui si agisca sempre con trasparenza.

Sarà un cammino lungo, ma noi siamo pronti.