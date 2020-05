Il Comune di Barletta informa la cittadinanza che è stato prorogato il termine per l’accettazione dei buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per l’emergenza Covid 19 da parte degli esercizi commerciali aderenti e inseriti nell’elenco.

Pertanto, gli esercenti aderenti potranno accettare i buoni spesa per emergenza Covid 19 dei beneficiari entro e non oltre il 30/06/2020 e, non più, entro e non oltre il 31/05/2020, come precedentemente riportato nella determina n. 509 del 31.03.2020 “Approvazione Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per costituzione elenco esercizi commerciali, accettazione buoni spesa acquisto beni di prima necessità destinati a famiglie in situazioni derivanti dall’emergenza virus Covid-19 e allegati A e B”.