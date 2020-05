240 giorni per riconsegnare lo stadio alla città. Ha avuto il via la fase finale dei lavori di ristrutturazione e riapertura al pubblico del Cosimo Puttilli di Barletta, struttura chiusa al pubblico da giugno 2015 e affidata alla ditta Terra Lavoro Costruzioni di Battipaglia, aggiudicataria dell’ultimo lotto di interventi a fine febbraio. Dopo l’interruzione del 16 marzo a causa dell’emergenza Covid-19, era stata il 18 maggio la data indicata per la ripresa, slittata di una settimana per i tempi legati al trasferimento dei mezzi dalla Campania alla Puglia. I primi interventi degli operai, al lavoro secondo le nuove norme anti-contagio, saranno quelli legati canale di scolo dell’acqua piovana, poi si passerà gli spalti, le operazioni di manutenzione indicate dal Coni all’interno degli spogliatoi e l’abbattimento del muro di cinta, la recinzione sul lato nord mentre sull’altro versante saranno completati i muri di contenimento.

L’impianto, costato sin qui 4 milioni di euro e passato per progetti poi stoppati dalla burocrazia come la costruzione di una struttura in ferro sulle gradinate esistenti e l’inaugurazione della pista di atletica a novembre 2017, spazio mai utilizzato per l’attività agonistica, potrebbe essere utilizzabile già in autunno. L’obiettivo resta quello di rispettare i tempi stabiliti prima dello stop di due mesi, facendo del 2020 la deadline delle operazioni.