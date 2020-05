«L’Amministrazione comunale di Barletta faccia un ulteriore sforzo, riconvochi le associazioni di categoria e trovi il modo di far ripartire il mercato settimanale in sicurezza e a pieno regime già da sabato prossimo». A chiederlo è il presidente della confederazione sindacale Conf.a.l.p., Giuseppe Tupputi.



«Il comune di Barletta è fra quelli che in Puglia hanno previsto la riapertura dei mercati e questo è un primo passo – dice Tupputi – ma ora bisogna fare in modo che tutti gli ambulanti possano riprendere la propria attività di vendita. L’alternarsi delle postazioni – ribadisce Tupputi – appare troppo limitativo per una categoria che è stremata ed è stata messa in ginocchio dal fermo forzato di oltre due mesi».



«La nostra confederazione sindacale, ribadendo la massima solidarietà agli ambulanti, si dichiara fin da ora disponibile a trovare una soluzione condivisa – spiega Tupputi – che consenta di partire già dal mercato di sabato prossimo con il numero completo delle postazioni, perché non è con lo scontro e con le contrapposizioni frontali che si risolvono i problemi. Noi della Conf.a.l.p. siamo pronti a lavorare insieme alle parti per arrivare a una soluzione soddisfacente per gli ambulanti, che garantisca la sicurezza sanitaria e che aiuti tutti a ritrovare la normalità».