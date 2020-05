Sono circa 450 i cittadini della Bat dei comuni d Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa, Minervino e Trinitapoli che in questi giorni saranno chiamati dalla Croce Rossa Italiana per partecipare all’indagine sierologica avviata dal Ministero della Salute e dall’ Istat. Il progetto in Italia coinvolge 150mila personale e ha come obiettivo quello di capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi.