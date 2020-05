In riferimento alla ordinanza sindacale n°0037100 del 26 maggio scorso che revoca analoghe ordinanze con le quali venivano disposti i divieti di accesso al pubblico a parchi, ville, aree giochi e giardini pubblici compresi nel territorio comunale e di svolgimento delle attività ludiche all’aperto, si ritiene doveroso comunicare alcune precisazioni in merito alle disposizioni.

La nuova ordinanza, di fatto, stabilisce che tutte le aree attrezzate e i parchi giochi sono regolarmente fruibili dagli utenti e dai loro accompagnatori purchè si mantenga il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (così come previsto dall’art.1 del DPCM 17 maggio che consente l’accesso al pubblico a tutti i parchi, ville e giardini).

L’accesso a bambini e adolescenti fino ai 17 anni è garantito se accompagnati da un adulto familiare, anche se non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria all’aperto nel rispetto della distanza interpersonale di due metri per l’attività sportiva, e di un metro per ogni altra attività.