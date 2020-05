Puglia Promozione, il 15 maggio 2020, ha reso noti i dati del turismo in Puglia relativi all’anno 2019, messi a disposizione dall’Osservatorio per il turismo. Da quanto emerso, sono in crescita le presenze turistiche nella città di Trani, mentre calano i numeri per Barletta e Bisceglie. Record positivo per Spinazzola. Segnali positivi anche dalla città di Andria. Il tutto raffrontando i dati con l’annata del 2018.

I dati del Turismo in Puglia 2019, raffrontati con quelli del 2018:

In un anno scendono, invece, le presenze a Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trinitapoli. Non sono disponibili i dati riguardanti Minervino e San Ferdinantdo di Puglia.

I dati in particolare per i tre capoluoghi di provincia:

TRANI

2018 ITALIANI Arrivi 33.418 pres. 62.390- STRANIERI arr. 14.605 pres. 32.366 – TOTALE 48.023/ 94.756

2019 italiani arrivi 37.749 pres. 72.050 – stranieri arr. 17.314 pres. 38.879 – TOTALE arr. 55.063 /pres. 110.929

ANDRIA

2018 Italiani arrivi 14.796 pres. 25.250,- stranieri arr. 4.249 pres. 8.693,- totale arr. 19.045/ pres. 33.943

2019 italiani arr. 16.524 pres. 28.698, – stranieri arr. 4.843 pres. 9.960, – TOTALE arr 21.367 pres 38.658

BARLETTA

2018 Italiani arr. 32.648 pr 68.714; stranieri arr. 9.897 pres 27.448; TOTALE arr 42.545 pres. 96.162

2019 Italiani arr. 32.939 pr 64.557; stranieri arr. 10.675 pres. 27.153; TOTALE arr. 43.614 pres. 91.710

NB. Definizione di arrivi e presenze turistiche: gli arrivi sono il numero di clienti ospitati nelle strutture ricettive; le presenze sono il numero di notti trascorse nelle strutture.