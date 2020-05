Le compagnie teatrali di Barletta organizzano laboratori esperienziali di creazione scenica e recitazione online per giovani under 18 e aspiranti attori, registi e drammaturghi under 35

8,10, 12, 15, 17, 19 giugno 2020

In collaborazione con la compagnia Teatrale Skèné di Raffaele Braia e l’Associazione i Nuovi Scalzi

Direzione: Gianpiero Alighiero Borgia

Conduzione: Olga Mascolo, Savino Italiano, Raffaele Braia

Il progetto è rivolto a giovanissimi interessati ad avvicinarsi alle arti sceniche e a giovani aspiranti attori, registi e drammaturghi che desiderano incontrare il percorso poetico proposto di Teatro dei Borgia, approfondendo modalità inconsuete di lavoro artistico.

Si lavorerà sul tema del mito classico traslato nella contemporaneità delle periferie: quelle urbane, intese come luoghi fisici delle città, e quelle sociali intese come ambiti marginali della comunità, affrontando le tematiche del disagio e dell’emarginazione.

Partendo dall’itinerario creativo che ha condotto Teatro dei Borgia alla realizzazione degli spettacoli del ciclo IL TRASPORTO DEI MITI, tutti gli allievi avranno il compito, con il supporto dei tutor, di produrre pillole video dove loro stessi, all’interno delle proprie realtà urbane, creeranno e interpreteranno miti ed eroi di periferia.

Gli output video di tutti i laboratori saranno montati in un unico filmato che mostri i risultati del percorso che gli allievi hanno compiuto nell’ambito del progetto “Il Trasporto dei Miti”.

I laboratori saranno articolati in 6 incontri svolti in videoconferenza della durata di 1 ora e 30 minuti.

Le richieste d’iscrizione devono essere compilate e inviate a [email protected] entro lunedì 1 giugno 2020.