Proseguono i lavori per la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale sostitutivo dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto. L’impresa esecutrice ha reso noto, nel novero delle attività in corso, l’imminenza della fase di scavo funzionale alla deviazione del canale di deflusso delle acque meteoriche lungo la sede della linea Ferrotramviaria.

Al fine di disciplinare la mobilità e salvaguardare la pubblica e privata incolumità a ridosso del cantiere, si è resa necessaria l’emanazione in data odierna di un’ordinanza dirigenziale da parte dell’Ufficio Tecnico del Traffico.

Il provvedimento stabilisce che da venerdì 5 giugno, sino a conclusione lavori, su via Vittorio Veneto (tra via Zanardelli/via Romagnosi) e su via Antonio Rosmini Serbati (tratto da ultimo accesso carrabile a fine strada) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli. Su via Romagnosi, invece, nel tratto da via Serbati a via Vittorio Veneto, saranno istituiti il divieto di fermata sul lato destro della carreggiata e il doppio senso di circolazione.

La ditta esecutrice avrà facoltà di gestire obblighi e divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecniche e alle caratteristiche dei luoghi, adottandoli su tutta la lunghezza della strada d’intervento, su entrambe le carreggiate, su una singola o per tratti di essa, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere ed eliminando ogni potenziale insidia per gli utenti della strada.

Per i dettagli è possibile consultare l’ordinanza sul sito www.comune.barletta.bt.it