Mentre l’emergenza sanitaria Covid-19 è in fase di superamento, si sta manifestando in maniera sempre più preoccupante la crisi socio-economica post lockdown. In prima linea nella gestione di quest’ulteriore delicata fase ci sono sindaci e Comuni, alle prese con un numero sempre maggiore di segnalazioni di criticità e richieste di aiuto, a fronte di risorse a disposizione sempre più esigue e che ne limitano fortemente il raggio d’azione anche in fatto di sviluppo e progettualità.

Al cospetto di tale quadro della situazione, totalmente ed inaspettatamente sconvolto rispetto a quello di inizio 2020, il Gal DaunOfantino, nel ruolo di agenzia di sviluppo del territorio, ha convocato ieri mattina tutti i sindaci dell’area Gal (Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) per un’urgente, approfondita e corale riflessione sul futuro del territorio e sugli strumenti da mettere in campo a sostegno della crisi in atto. Alla riunione voluta dal Presidente Michele D’Errico, svoltasi presso il Comune di Margherita di Savoia, hanno preso parte Bernardo Lodispoto (sindaco di Margherita di Savoia), Vittorio Piscitelli (Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia), Vincenzo D’Aloisio (Sindaco di Zapponeta), Cosimo Damiano Cannito (Sindaco di Barletta), Francesco Di Feo (Sindaco di Trinitapoli) e Salvatore Puttilli (Sindaco di San Ferdinando di Puglia).

I Sindaci hanno manifestato massimo sostegno politico ed istituzionale rispetto all’allarme lanciato dal Presidente D’Errico circa le difficoltà ed i ritardi che il Psr Puglia 2014\2020 sta scontando in termini di operatività. Dal canto suo il Presidente D’Errico ha presentato loro i dettagli degli importanti bandi del Gal DaunOfantino riservati proprio ai Comuni di prossima pubblicazione e che interessano trasversalmente diversi ambiti d’intervento ritenuti strategici, prospettando loro anche un possibile piano di rimodulazione delle risorse attualmente disposizione della Strategia di Sviluppo Locale.

Inoltre, il Gal DaunOfantino, vista la particolare e contingente situazione di difficoltà dei Comuni, su sollecitazione dei sindaci, ha accolto la richiesta di aggiornate e rivisitare il Protocollo d’intesa in essere, al fine di adeguarlo alle attuali esigenze, nell’ottica di rafforzamento dei servizi erogati al territorio in fatto di sostegno all’impresa ed alle singole comunità. Le parti si incontreranno a breve per sottoscrivere collegialmente questo aggiornato patto per il territorio e passare alla sua fase operativa.