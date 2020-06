Partiranno lunedì prossimo, 15 giugno, i lavori di rifacimento dell’asfalto nell’ambito degli interventi per la moderazione del traffico al quartiere Settefrati, e cioè in via Regina Margherita, via Foggia e nelle strade adiacenti comprese nell’area di cantiere interessata dai lavori per la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che consisteranno nella rimozione del manto stradale superficiale e nella successiva realizzazione di un nuovo strato bituminoso, un’apposita ordinanza dell’Ufficio Traffico dispone alcune limitazioni alla sosta e al transito delle auto sulle seguenti vie:

Via Parrilli

Via Foggia

Via Violante

Via Regina Margherita

Via Tatò

Via De Nicola

Largo 2 giugno

Via della Repubblica

Obblighi e divieti saranno debitamente indicati da apposita segnaletica stradale sui tratti di strada che, di volta in volta, saranno interessati dai lavori e seguiranno lo stato di avanzamento degli stessi.

Ci si scusa per i disagi, pure necessari a completare i lavori e consegnare l’opera ai residenti della zona e alla città.

Ordinanza lavori di asfalto in Via R. Margherita – Via Foggia e strade adiacenti