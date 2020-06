C’era anche il barlettano Boris Capasso tra le identità del programma televisivo de I Soliti Ignoti andato in onda questa sera su Rai 1. Dopo lo stop degli ultimi mesi per l’emergenza coronavirus, la trasmissione condotta da Amadeus è tornata con una novità: qualora il concorrente vip dovesse indovinare l’identità del personaggio misterioso, l’intero montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Caritas di Roma.

Boris, contattato dalla produzione, ha quindi deciso di partecipare a I soliti Ignoti sperando di poter fornire il proprio aiuto alla lodevole causa. Così il concorrente, il regista, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli si è cimentato nell’indovinare il mestiere delle 8 identità nascoste, tra le quali c’era anche quella del barlettano Capasso, lì in veste di organizzatore di tornei sportivi.

Il giovane, già noto alla cronaca locale, organizza nella Capitale incontri di calcio a 5, basket, tennis e nuoto con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di ogni individuo.

Dopo aver esaminato con attenzione tutti i dettagli di Boris, anche se non senza esitazione, Strabioli è riuscito a scoprire il ruolo del giovane barlettano, poi tornato in scena come uno dei protagonisti della parte finale del gioco.

Durante le ultime battute della trasmissione il concorrente deve indovinare chi, tra le 8 identità, abbia una parentela con il nuovo personaggio entrato in scena, il parente misterioso, in questo caso una signora di 59 anni. L’attenta analisi dell’attore ha ritenuto che proprio Boris fosse il figlio della donna. Come da prassi, dunque, dei 7 ignoti rimasti in pedana ne sono stati eliminati 6.

A restare all’interno dello studio sono stati solo Boris e un’altra ragazza, che si ha confermato di essere la vera figlia del parente misterioso.

Il montepremi finale, quindi, non è stato vinto da Strabioli: nonostante l’impegno del concorrente, la puntata si è conclusa con un nulla di fatto e con tutti i partecipanti amareggiati per non essere riusciti nella donazione alla Caritas.

A cura di Sonia Tondolo