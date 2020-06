Affinchè l’emergenza sanitaria rappresenti un monito e un’occasione per diventare persone migliori, ieri sabato 13 giugno, in occasione della Giornata dei Rotariani, il Rotary Club Distretto 2120 ha consegnato alla Caritas Barletta, alla presenza del direttore Lorenzo Chieppa e del primo cittadino Cosimo Cannito, derrate alimentari. La donazione, avvenuta anche grazie alla raccolta di beni alimentari da parte di alcuni commercianti, aveva il valore simbolico di supportare l’impegno sociale della Caritas Barletta, da sempre in prima linea per aiutare gli indigenti e le persone più bisognose.