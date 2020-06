Nella mattinata da sabato scorso, presso il plesso emergenza covid-19 di Caritas Barletta di via Barberini, il Rotary Club Barletta, nella giornata del Rotariano e nell’ambito dei services voluti dai “presidenti coraggiosi”, ha donato Calla Caritas Barletta.

Il presidente Fruscio ha sottolineato «come l’impegno dei Rotary in questa emergenza pandemica, è stato caratterizzato da interventi essenziali a tutela delle categorie più deboli fortemente colpite dal coronavirus».

Il direttore Chieppa ha sottolineato come «Caritas non ha mai fatto mancare il suo sostegno e che aiuti concreti come quello odierno, al quale si aggiunge l’ulteriore donazione in alimenti di Aprile scorso, grazie ai quali i volontari hanno, con uno specifico progetto coordinato con Rotary sostenuto nuove e sconosciute sacche di povertà a Barletta a seguito del covid-19 sono fondamentali e di grande aiuto».

Presente il sindaco Cannito che ha lodato l’instancabile operato dei volontari Caritas citandoli come «esempio e virtuosismo per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione il cui impegno configura un vero Piano d’intervento Sociale che si integra con le politiche di welfare di questa amministrazione». Non sono mancati i ringraziamenti ai supermercati DOK main sponsor sostenitori della manifestazione.