Le chiavi del centro storico di Barletta? Sono nelle mani di San Pietro: l’apostolo più conosciuto è protagonista dell’ultima opera di street art realizzata a pochi passi dalla Cattedrale da Giacomo Borraccino, noto come Borgiac. Il murale si trova in vico San Pietro e l’artista barlettano le ha dato vita in 48 ore. Non passano inosservati alcuni dettagli, come le chiavi e la bibbia nella mani del Santo, unite alla firma originale scelta da Borgiac. Il passo scelto è dal vangelo di Matteo: “Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”. Già molto apprezzato in rete e dai passanti, il San Pietro in vico San Pietro è un altro tassello della presenza dell’arte di Borgiac in città negli ultimi mesi. “Mi sa che mi sto prendendo tutti i “muri sospesi” del centro” ci scherza su lui sui social. Dopo la sua realizzazione per il Centro comunale antiviolenza, sulla parete di cemento nella rampa del sottovia con l’estramurale Vittorio Veneto, ed una commovente maternità dedicata agli immigrati in una vicina stradina di fronte al Castello, a fine marzo aveva realizzato un “De Nittis al tempo del Coronavirus”, ispirato al celebre pastello con l’autoritratto del celebre pittore impressionista barlettano conservato a Palazzo della Marra e il monito #iorestoacasa. Qualche settimana fa, sempre in piazza Duomo, Giacomo Borraccino aveva dato vita a una strada virtuale con la tecnica del trompe l’oeil. Il nome scelto? Vico Brezza Marina, dall’effetto scenico assicurato. Come vico San Pietro. Due nuove strade per raggiungere la piazzetta del Duomo.