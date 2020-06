Il settore comunale Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero ha pubblicato l’avviso relativo alle procedure a cui gli operatori, le organizzazioni e gli enti del terzo settore dovranno attenersi per avviare e gestire in sicurezza le opportunità organizzate di socialità e gioco riservate ai bambini e agli adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Le disposizioni sono coerenti con le linee guida regionali per i “Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza”, emanate con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di consentire la riapertura delle attività ludico-ricreative, nella sola fascia diurna, rivolte ai minori di età compresa tra 3 e 17 anni, così come previsto dal DPCM del 17 maggio scorso. Ad oggi non è consentita, invece, l’attività di campi estivi che prevedano il pernottamento.

Si raccomanda a tutti i soggetti interessati di approfondire le disposizioni e i protocolli di prevenzione adeguando la propria organizzazione ai suddetti standard per garantire, come già riferito, lo svolgimento delle attività educative in sicurezza. Per i dettagli si invita a consultare l’avviso e le disposizioni vigenti (in particolare l’Allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 e l’Ordinanza regionale n. 255 del 10 giugno 2020) sul sito www.comune.barletta.bt.it, nella sezione dedicata alle news.