«La grave emergenza epidemiologica da COVID-19 ha sollecitato la politica e le amministrazioni pubbliche ad ogni livello ad un vistoso rafforzamento di prospettiva, rimarcando l’attenzione verso le necessarie soluzioni alle problematiche più urgenti e ai possibili effetti nel medio-lungo termine derivanti dal fermo delle attività economiche.

In tal senso, la Commissione Parlamentare Antimafia sta orientando la sua attività di indagine anche sulle conseguenze della crisi in atto e, in particolar modo, sulle modalità di azione della criminalità organizzata, individuando nell’aumento esponenziale del ricorso alla finanza d’usura e delle intimidazioni di natura estorsiva il rischio più concreto, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche e della mancanza di liquidità per molte imprese.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione tra la Prefettura di Barletta con l’ABI – Puglia e le altre Istituzioni finanziarie presenti nel territorio, alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Dott.ssa Annapaola Porzio, ribadisce la giusta direzione e rappresenta un ulteriore, adeguato strumento per rinvigorire i presidi di legalità a difesa dei cittadini, quale è quello dell’accesso ai fondi speciali antiusura previsti dalla vigente normativa.»

Lo dichiara la Senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina, Componente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

«Il percorso intrapreso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione, anche grazie al prezioso coinvolgimento e contributo di fondazioni e associazioni dedite a tali finalità, si rivela di straordinaria importanza per la tutela delle fasce più fragili della nostra comunità, quelle più colpite, anche in senso economico, dall’emergenza epidemiologica.

Si tratta di un’iniziativa di grande utilità e lungimiranza, alla quale affianco il mio sostegno e impegno.

Al Prefetto Dott. Maurizio Valiante, promotore dell’intesa e da sempre impegnato sulle tematiche della legalità e della lotta all’oppressione malavitosa, va il plauso di tutta la nostra comunità, con l’auspicio – conclude la Senatrice Messina – di condividere nel prossimo futuro ulteriori, nuovi progetti e azioni di tutela dei diritti dei cittadini e di contrasto alla criminalità organizzata.»