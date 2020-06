Anche la solidarietà entra nel mirino dei delinquenti: è successo a Barletta, ne “La bottega del Babà” in via Luigi Dicuonzo. Un soggetto, immortalato dalle telecamere, nella mattinata di mercoledì 17 giugno, ha sottratto un salvadanaio posizionato accanto alla cassa per raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un gesto miserabile, filmato dalle telecamere di videosorveglianza e postato sui social dai titolari dell’attività. Ora toccherà alle forze dell’ordine indagare per risalire all’identità del ladro.

Grandissima feccia umana tu e il tuo complice avete avuto il barbaro coraggio di rubare il salvadanaio per la fibrosi cistica, sappiate solo che siete stati ripresi da ben quattro telecamere Pubblicato da La Bottega Del Babà su Venerdì 19 giugno 2020