È con grande piacere e anche un pizzico di orgoglio che apprendo la notizia del nuovo incarico del barlettano Michele Grimaldi, nominato direttore dell’Archivio di Stato di Bari. Dopo 13 anni, alla direzione dell’Archivio di stato del capoluogo pugliese torna un barlettano. Dopo il professor Giuseppe Dibenedetto è la volta di Michele Grimaldi che sono certo saprà dare lustro al suo ufficio.

Sono altresì contento e compiaciuto del fatto che non perderemo il suo prezioso apporto, visto che continuerà ad essere anche responsabile delle sezioni dell’Archivio di Stato di Barletta e di Trani. La sua nomina, oltre ad essere il riconoscimento professionale di quanto Grimaldi ha fatto nella sua lunga e brillante carriera, attività riconosciuta e apprezzata in prima persona dallo stesso Direttore Generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anna Maria Buzzi, che abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite nella nostra città circa un anno fa, è anche un prezioso riconoscimento per il nostro Archivio di Stato, patrimonio storico e culturale della città, che speriamo possa presto diventare fruibile una volta definita la futura gestione dello stesso.

A Michele Grimaldi gli auguri di buon lavoro, i miei e quelli della città di Barletta!

Il sindaco

Cosimo Cannito