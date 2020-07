Il Parco Baden Powell di Barletta si è classificato primo a livello regionale e nazionale nel concorso “Puliamo il tuo parco”, indetto da Vallelata in collaborazione con Legambiente. A sfidarsi sono state cento aree verdi situate in tutta Italia, ma solo venti di queste, una per ogni regione, saranno destinatarie di un’attività di pulizia e riqualificazione nel mese di settembre. La vittoria dei giardini Baden Powell è dovuta sicuramente all’impegno dell’associazione Legambiente Barletta, che ha pubblicizzato l’iniziativa e spinto i concittadini a votare. Preso atto della vittoria, è il momento di fare il punto con Lello Corvasce, presidente dell’associazione, sulle proposte di riqualificazione.

«L’attività di riqualificazione si occuperà certamente delle aree verdi, di ripristinarle e rinvigorirle- ha dichiarato -Ma ancora più importante è recuperare il parco da un punto di vista sociale. Dovrebbe essere luogo di aggregazione per famiglie e gruppi di amici, ma al momento, pur essendo uno dei poche in quella zona, non è fruibile, a causa di anni di maltrattamenti e cattive frequentazioni».

Nel frattempo, fa notare Corvasce, il Comune ha già avviato dei lavori di manutenzione delle fontane, in maniera avulsa dagli esiti del concorso. Nel mese che ci separa dal giorno di pulizia straordinaria l’associazione Legambiente incontrerà altre associazioni, parroci e comuni cittadini per mettere a punto un’azione congiunta.

«La vittoria al concorso è simbolica, ma dimostra il supporto dei cittadini e ci permetterà di mettere i giardini al centro dell’attenzione per un giorno. Poi spetterà alla comunità ripopolarli e dare loro nuova vita».