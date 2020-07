Sono iniziati ieri mattina e proseguiranno fino a venerdì prossimo, 10 luglio, le operazioni di spazzamento meccanizzato mensile di luglio nelle cinque zone designate della città. Così come già avvenuto nei mesi precedenti, per non gravare sulle tasche dei cittadini vista l’emergenza sanitaria ed economica collegate al Coronavirus, anche per luglio saranno sospese le sanzioni e la rimozione delle auto lasciate parcheggiate nei giorni del servizio. Si chiarisce, in ogni caso, che questa non è un’autorizzazione a lasciare le auto parcheggiate, anche perché Bar.s.a. farà un report delle auto in sosta. In tutto questo periodo la cittadinanza ha dato una buona risposta a tale forte richiesta dell’Amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco Cosimo Cannito.

“Mi auguro che tale risposta – ha detto il sindaco – non vada scemando con il passare del tempo. Le buone abitudini vanno mantenute, per senso di responsabilità per senso civico e per amore della propria città”. Si ricorda che continuano ad essere affissi i divieti di sosta, oltre alla segnaletica verticale fissa nelle cinque zone interessate dal servizio. Di seguito il calendario delle zone e dei rispettivi giorni di intervento:

1 luglio lato civici dispari – 2 luglio lato civici pari ZONA 1 via Milano; via Boggiano; via Canne; via Togliatti; via Scommegna; via Luigi Dicuonzo; via Musti; via Firenze.

3 luglio lato civici dispari – 4 luglio lato civici pari ZONA 2 via Milazzo; via San Francesco D’Assisi; via Palestro; via Venezia; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele; via Nanula; via Roma.

5 luglio lato civici dispari – 6 luglio lato civici pari ZONA 3 via San Samuele; via Solferino; via Del Gelso; via Ofanto; via Prascina; via Monsignor Dimiccoli; via Magenta.

7 luglio lato civici dispari – 8 luglio lato civici pari ZONA 4 via Canosa; via Madonna della Croce; via Barberini.

9 luglio lato civici dispari – 10 luglio lato civici pari ZONA 5 Via Vitrani, via Rizzitelli, via Girondi, via Chieffi, via Libertà;