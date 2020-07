Antonello Damato e Ruggiero Marzocca rispettivamente Presidenti dei Gruppi delle liste di Iniziativa Democratica e Barletta Attiva comunicano di aver protocollato una interrogazione consiliare ai sensi dell’art 51 del Regolamento di Consiglio Comunale, avente ad oggetto la realizzazione di strisce pedonali colorate davanti alle scuole cittadine.

Evidenziano i consiglieri comunali Damato e Marzocca che il rifacimento delle strisce pedonali, tra l’altro necessario con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico, con i colori dell’arcobaleno e della pace rappresenta un importante segnale di ripartenza nonché di sicurezza, fiducia e speranza ai cittadini duramente colpiti da questa grave emergenza sanitaria dovuta al covid 19, che ha purtroppo travolto il tessuto sociale ed economico della Città, diminuendo la fiducia della gente nelle Istituzioni.

La rielaborazione delle strisce pedonali con le forme e i colori indicati, in prossimità delle scuole cittadine, servirebbe a rendere più vivaci e visibili le stesse e in particolare nei confronti dei bambini che iniziano i loro percorsi di istruzione e che devono imparare ad attraversare la strada senza pericoli, nonché per richiamare ad una maggiore attenzione visiva i conducenti dei veicoli in genere.

Con questa iniziativa, concludono i Consiglieri Comunali Ruggiero Marzocca e Antonello Damato si vuole in particolare migliorare la sicurezza stradale oltre che a dare un tocco di colore alla Città di Barletta.

Si auspica, pertanto, che il Sindaco Cannito si attivi al più presto per dare seguito a questa importante e valida proposta nell’esclusivo interesse della comunità cittadina.

I Consiglieri Comunali

Antonello Damato

Ruggiero Marzocca