Una triste dipartita si è verificata questo pomeriggio, intorno alle 16, presso la Fiumara di Barletta: un uomo è improvvisamente deceduto in mare. La vittima, 46 anni, aveva appena terminato di pranzare quando, secondo le prime ipotesi congetturate, sarebbe accorso in acqua in aiuto della figlia che necessitava di soccorsi. Vittima di un malore probabilmente causato dalla digestione ancora in atto, l’uomo non è riuscito a salvarsi.