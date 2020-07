Una giornata intensa nella Bat, conclusasi a Barletta presso le Cantine della Bardulia, quella del Ministro all’Agricoltura, la pugliese Teresa Bellanova. In visita istituzionale nella Sesta provincia, per visitare diverse aziende del territorio, soprattutto dell’agroalimentare. Proprio presso la cantina barlettana, si è svolto un momento di confronto con i diversi giornalisti presenti, addetti del settore agricolo e alcuni sostenitori del partito politico di riferimento, cioè Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi nelle prossime elezioni Regionali correrà con Ivan Scalfarotto candidato alla presidenza.

Tuttavia la Ministra ha tenuto a precisare il suo ruolo non certo vicino a discorsi “politichesi”, tagliando corto su questioni riguardanti la formulazione delle liste elettorali o questioni simili. In serata un rapido rientro per essere presente alla riunione del Consiglio dei Ministri a Roma per affrontare varie tematiche tra cui il cosiddetto decreto semplificazioni. Chiarisce che nel suo campo è importante non cedere sulla necessaria valorizzazione del marchio “Made in Italy”, che è in tutto il mondo simbolo di qualità e di prodotti salutari per quanto riguarda l’agroalimentare. Un tour soprattutto per ringraziare i tanti imprenditori del territorio che hanno saputo resistere al meglio durante l’emergenza causata dal Covid-19, nel rispetto della legalità per il lavoro e per la “filiera della vita”, come spesso definisce quella dell’agroalimentare la stessa Bellanova. Ribadisce, nel suo intervento, le novità di sostegno economico messe in campo dal Governo per questo settore, come l’esenzione dei contributi per sei mesi. La legalità deve dunque fare rima con qualità, con il contrasto alle aziende illegali, pensando all’agricoltura come sbocco possibile per i giovani qualificati, che si sono preparati e hanno studiato; non un ripiego, ma un settore trainante per cui l’Italia deve perseguire l’eccellenza, anche aprendosi alle nuove tecnologie.

Piccolo fuoriprogramma a seguire, presso la mensa Caritas di via Cialdini, dove la Ministra ha salutato il responsabile Lorenzo Chieppa, apprezzandone l’operato indispensabile soprattutto nei giorni passati di isolamento.