Sarà consegnata e inaugurata sabato prossimo, 18 luglio, l’importante opera di ricucitura della città, tagliata in due dalla linea ferroviaria che collega via Milano al quartiere Borgovilla, un sottovia pedonale che ha già scontato il collaudo statico e tecnico amministrativo e per il quale sono pervenute le certificazioni degli impianti. Per ragioni tecniche non saranno ancora funzionanti telecamere e ascensori perché, a causa dell’epidemia da Covid 19, la consegna di alcune componenti è in ritardo.

La consegna è prevista alle ore 11.30. Saranno presenti, oltre al sindaco Cosimo Cannito, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo e i consiglieri comunali, l’ingegnere Calogero Parla di RFI e l’impresa Doronzo Infrastrutture srl.

“Si tratta di un progetto datato che finalmente arriva a compimento – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai lavori pubblici Gennaro Calabrese – dopo mille difficoltà, quelle legate ai sottoservizi, ma anche al fatto che andava migliorato, aggiornato e perfezionato, tanto che era previsto fra via Fracanzano e via Manin, mentre ora collega via Fracanzano con la principale via Milano”. “Grande è stata la pazienza dei cittadini e soprattutto dei residenti della zona – hanno aggiunto sindaco e assessore – che ringraziamo, ma altrettanto grandi saranno i benefici che quest’opera offrirà”. “Per questo – hanno concluso – speriamo che di questo luogo e di questo importante servizio a disposizione della città non venga fatto scempio, che non sia danneggiato, imbrattato e vandalizzato, perché appartiene a tutti ed è costato tempo, denaro pubblico e tantissime difficoltà riuscire a portarlo a termine e sarebbe davvero ingiusto vanificare tutto ciò”.