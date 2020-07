«Apertura il sabato e prolungamento degli orari della biblioteca: si dia seguito alla volontà del Consiglio Comunale e si ascoltino i lettori e gli studenti. Nell’ultimo periodo ci sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti la biblioteca comunale da parte delle studentesse e degli studenti della nostra comunità cittadina». A scriverlo in una nota sono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Carmine Doronzo, Ruggiero Quarto e Michelangelo Filannino.

«Solo qualche giorno fa sulle pagine di un quotidiano locale è apparso l’ennesimo appello di giovani cittadini stanchi di un’amministrazione sorda e immobile. Gli studenti hanno chiesto bagni più decorosi (cosa che a dire il vero sarebbe necessaria anche per dare ai visitatori del Castello dei servizi adeguati) e un sistema di riscaldamento, ma soprattutto mettono l’accento sulla necessità di ampliare gli orari di apertura per avere più tempo a disposizione per studiare, leggere, confrontarsi, fare ricerca.

Da sempre siamo convinti sostenitori del fatto che la biblioteca debba essere un punto di riferimento per tutto il mondo studentesco, universitario, culturale della nostra città e debba consentire a tutti di accedervi, con aperture quanto più estese possibili.

Nel 2014, quando presiedevamo la Commissione Cultura, grazie al nostro intervento la biblioteca riprese ad essere aperta tutti i pomeriggi. Poi, alcuni mesi fa, dopo una lunga battaglia politica abbiamo portato il Consiglio comunale ad approvare un atto di indirizzo che prevede l’estensione ulteriore degli orari della biblioteca.

All’atto formale, però, non è seguito poi un investimento reale e la trasformazione in fatti concreti da parte dell’organo esecutivo della città. Ciò ci porta a sollecitare il Sindaco e la Giunta ad intervenire tempestivamente, non solo per rispettare la volontà del Consiglio comunale, ma soprattutto per dare risposte agli studenti, ai lettori, ai ricercatori, ai ragazzi che chiedono a gran voce un intervento per poter usufruire a pieno della biblioteca.

Il Sindaco deve sempre ricordare che chi oggi studia e si forma dà un contributo fondamentale allo sviluppo della città, un contributo che crescerà e si moltiplicherà se in città ci sono i servizi, le iniziative e le condizioni, per restare e mettere a frutto le idee e competenze che sono necessarie per dare lo slancio economico, sociale e culturale a Barletta».