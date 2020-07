Non si è fermato all’alt degli agenti della Polizia di Stato e, una volta inseguito da una volante in sella alla sua moto, è scivolato all’altezza dell’incrocio con via Boggiano, terminando la sua corsa sull’asfalto: è successo intorno alle 13.30 a Barletta, in via Regina Margherita. Protagonista un 19enne di Barletta con piccoli precedenti penali, che ha rimediato lievi ferite. Indossava il casco ed è stato trasportato in ospedale per controlli. Era senza patente e libretto e per questo è stato multato e il mezzo gli è stato sequestrato. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Fonte foto: Barlett e Avest