Un omaggio alla storia, con l’arte che si riprende le strade e gli angoli dimenticati della città: sono i cavalieri della Disfida di Barletta disegnati a Barletta da Giacomo Borraccino, al secolo Borgiac, in Vico Torto, nel centro storico. Borgiac ha restituito una nuova vita a un muro in stato di abbandono, spesso oggetto di parcheggi poco urbani da parte dei residenti in zona, intervenendo con vernice e tanto ingegno. Ha riqualificato gli otto metri di muro su fondo giallo con due cavalieri che incrociano le loro armi, il tutto con una pietra miliare che ricorda l’evento e la data in cui 13 italiani e 13 francesi si lanciarono il guanto di sfida: 13 febbraio 1503.

L’opera sarà arricchita nelle prossime settimane da altri particolari, come il promontorio del Gargano all’orizzonte, la Cattedrale di Barletta e la statua di Eraclio. Una Disfida in tempi moderni, in grado di valorizzare un angolo di passaggio nei vicoli del centro storico. Ennesimo segno nelle ultime settimane della presenza dell’arte di Borgiac in città: negli scorsi giorni aveva dato vita a due icone di Sant’Andrea e San Pietro, mentre in piena Fase 2 l’artista barlettano aveva dipinto una via immaginaria, chiamata Vico Brezza Marina, a ripristino del collegamento tra piazzetta Duomo e via Fieramosca in pieno centro storico, mentre nella Fase 1 aveva regalato un sorriso omaggiando il conterraneo Giuseppe De Nittis con due murales in via Sant’Andrea.