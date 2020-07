Il geometra Carmine Dellaquila, presidente del consiglio d’istituto del Polivalente di Barletta, ha diramato una nota per rispondere agli interrogativi di tanti genitori per la ripresa dell’anno scolastico.

“A seguito del Consiglio d’istituto tenutosi il giorno 10/07/2020, alle ore 17:00, consultati i rappresentanti dei genitori, dell’IT Cassandro-Fermi-Nervi, mi preme aggiornare le famiglie circa gli avvenimenti che si stanno susseguendo in questa ultima settimane, in riferimento alla chiusura degli istituti. Sono orgoglioso della risposta delle Istituzioni e della Protezione Civile, agli eventi che ci hanno travolto a partire dalla sera del 24 giugno scorso, poiché ho toccato con mano la sollecitudine del Prefetto, il Presidente della provincia, il Sindaco, gli esponenti regionali e provinciali del Miur. La gravità prospettata, per quanto sia stata motivo di sconforto, è stato l’incipit di una collaborazione fattiva a tutti i livelli.

In sintesi gli step che saranno perseguiti in tempi brevi:

• Rivalutazione strutturale degli immobili del Polivalente entro agosto

• Rifacimento e messa in sicurezza di tutte le strutture portanti entro settembre

• Nuovo collaudo dei plessi del Polivalente per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Non meno importante va sottolineato che, a conclusione di una visita personale presso il Polivalente del Presidente Emiliano, abbiamo certezza che non è un problema di fondi, dal momento che la Regione interverrà con fondi specifici del Miur. Ringrazio a nome del Consiglio d’istituto tutti per la pazienza e la maturità dimostrata così da non essere fuorviati da false congetture o da iniziative improprie e facinorose”