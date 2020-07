Arrivata pochi giorni fa una preoccupante segnalazione da parte dei cittadini, relativa alle giostre site nel Parco Barberini a Barletta. La situazione riguarda in particolare la giostra a forma di albero e dotata di scivoli, che ad oggi potrebbe essere rischiosa per i più piccoli. Il balconcino che si affaccia sul parco non è dotato di una adeguata protezione, dal momento che il pannello in plexiglass apposto per evitare che i bambini possano sporgersi non è ben saldo e potrebbe cedere da un momento all’altro, rappresentando un pericolo non indifferente. Sul gruppo barlettano “Cosa non va a Barletta” sono giunte puntuali le fotografie di genitori in apprensione, oltre che commenti di polemica e lamentele.

La notizia è veicolata immediatamente alle orecchie degli addetti Barsa SPA e proprio dalla Barsa è arrivata la risolutiva risposta: in questi giorni era stata posizionata prima delle scale che conducono al balconcino una transenna, che impediva il passaggio ed evitava che i bimbi accedessero alla zona pericolante. Oggi, in giornata, verrà poi applicato un nuovo pannello in plexiglass in sostituzione del precedente (che è stato rimosso), a tutela dei bambini che vorranno (e potranno) usufruire nuovamente della giostra.

A cura di Carol Serafino