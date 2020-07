Come è noto a tutti, numerosi studenti e studentesse universitari residenti nei Comuni pugliesi, in seguito alle misure straordinarie per contenere il Coronavirus, hanno dovuto affrontare la discussione della tesi di laurea in modalità telematica, privandosi di fatto di un momento simbolico carico di significati nel percorso accademico di uno studente universitario: la cerimonia di proclamazione di laurea.

Per questa ragione la Regione Puglia e l’Anci Puglia propongono di realizzare un’iniziativa simbolica da svolgersi in presenza nei Comuni pugliesi che vorranno aderire e dedicata agli studenti che si sono laureati in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’idea è quella di un “Graduation Day” con i laureati residenti nei Comuni della Puglia delle sessioni “Covid19” che abbiano discusso la tesi sia negli atenei pugliesi che in quelli di altre regioni. Nel corso di questa cerimonia in municipio o in piazza, il Sindaco (o suo delegato) consegnerà a ciascuno dei laureati presenti un Premio simbolico. L’ANCI sta, pertanto, firmando un protocollo d’intesa con la Regione Puglia che, a tal fine, si farà carico dei costi di eventuali premi simbolici da distribuire durante le celebrazioni. Ai Sindaci (o delegati) competerà il coordinamento dell’iniziativa a livello locale, curando l’organizzazione del piccolo evento di cerimonia che, presumibilmente, si svolgerà nella prima settimana di settembre 2020.

In qualità di vice presidente di Anci Puglia invito pertanto i Comuni della Bat ad aderire all’iniziativa “Smart Graduation day“,attraverso l’apposito form disponibile al link https://forms.gle/acZeRNHvQYyzo3uC9.

Spero che tutti i Comuni, che in queste ore stanno ricevendo l’opportuna documentazione a firma del presidente Vitto e del delegato all’istruzione Baldassarre, vogliano accogliere positivamente questa simbolica ma importante iniziativa che possa rimettere al centro dell’attenzione pubblica il ruolo degli studenti nello sviluppo della nostra Regione.

Carmine Doronzo

Vice Presidente Anci Puglia