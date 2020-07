Finalmente tutti potranno godere delle mostre allestite nei sotterranei del Castello. Infatti, la mostra di questi prossimi mesi ivi allocata “Inhuman” e “Heimat” inaugurate circa 10 giorni fa, risultavano inaccessibili alle sedie a rotelle. La soluzione di fortuna utilizzata negli ultimi anni in quegli spazi prevede l’accesso attraverso “l’imbarcadero” dal fossato; qui un montascala consente l’accesso agli splendidi sotterranei. Questa però per diversi mesi necessitava di una manutenzione. Si è detta “soluzione di fortuna” perché ritenuta non in grado di supplire all’indecorosa inaccessibilità del castello di Barletta.

L’accesso dovrebbe essere consentito a tutti, disabili, mamme con passeggini, anziani, chiunque abbia un problema mortorio anche momentaneo, per tutta la struttura (dai sotterranei, alla sala lettura della biblioteca, al museo civico, alle spettacolari viste da sopra i bastioni). La soluzione unica, da noi indicata più volte è un ascensore. Su questo abbiamo speso tante parole in questi anni, rivolgendoci a tutte le autorità locali competenti in materia. Potremmo chiedere ai candidati alle prossime Elezioni regionali, tanti nella città, cosa ne pensano di questa annosa situazione? Tante volte abbiamo ripetuto che la vicina città di Trani ha nel castello, coevo al nostro, delle ascensori al suo interno! Non si può sempre scaricare la responsabilità su qualcun altro. Bizzarro che in tale situazione d’inaccessibilità si sia verificata proprio nello stesso periodo in cui la cronaca locale si è riempita di denunce e provocazioni riguardo alla non ancora attuata accessibilità per il nuovo sottopassaggio pedonale di via Milano.

L’ingiustizia per la mostra in programma, pare aver trovato anche questa volta una toppa: il montascale è oggi funzionante, dopo un lungo periodo di attesa per la necessaria riparazione, quindi da adesso anche i disabili potranno accedervi contattando il bookshop del Castello chiamando allo 0883/578621 per organizzare la visita.