Sono stati consegnati i lavori per la posa in opera di un serbatoio idrico interrato della capacità di 90 metri cubi, al di sotto della galleria del “Curci”, per potenziare l’impianto antincendio del teatro comunale.

Tale intervento da seguito a quanto chiesto dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione dell’ultimo sopralluogo dell’8 marzo 2018.

Si tratta della realizzazione di una ulteriore riserva idrica che andrà ad alimentare gli impianti antincendio rendendoli ad alta affidabilità, sia gli idranti sia gli sprinkler, ovvero quei sistemi automatici di estinzione degli incendi a pioggia, posti al soffitto, che si attivano con il calore, facendo fuori uscire acqua da appositi erogatori, in modo da controllare sul nascere un possibile rogo e permetterne il controllo.

L’intervento, con il visto della Soprintendenza delle Belle Arti, non interferirà né sull’estetica né sulla staticità dell’immobile, interessando una parte interrata, sotto la galleria, ma non tanto in profondità da intaccare le fondamenta dell’edificio.

I costi dell’opera, che sarà conclusa in tre mesi, ammontano a 150.000 euro, di essi 100.000 sono fondi comunali, i restanti 50.000 derivano da un finanziamento regionale.

Il potenziamento della riserva idrica sarà anche l’occasione per intervenire sulla pavimentazione lapidea della galleria del teatro, sottoponendola a un intervento di pulizia mediante sistemi non corrosivi, con l’utilizzo di un’apparecchiatura che spruzza una soluzione di bicarbonato di sodio e che consente anche l’ottenimento finale di una protezione della superficie che, pur consentendone la traspirazione la rende impermeabile ai liquidi e allo sporco, facilitandone in futuro l’ordinaria pulizia.