Forti nubifragi hanno colpito la provincia di Barletta e quella di Bari. Nella città della Disfida una bomba d’acqua e il forte vento hanno distrutto la porta d’ingresso del “PalaBorgia” dove all’interno si stava svolgendo il concorso della Polizia Municipale, poi rinviato a data da destinarsi. Sull’accaduto si è espresso il consigliere comunale Carmine Doronzo: “Esprimo la massima solidarietà alle centinaia di persone che stavano sostenendo il concorso per vigili a Barletta all’interno del Palazzetto dello Sport – le sue parole su Facebook – il forte vento ha fatto cadere delle grandi vetrate proprio durante le prove d’esame. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sulle condizioni del nostro patrimonio edilizio pubblico occorre aprire un dibattito serio con annessi interventi immediati perché non è possibile assistere a questi spettacoli indecorosi, sperando sempre che non scappi qualche tragedia”.

Forti disagi anche sulla la statale 170 Andria-Barletta dove pioggia e grandine hanno creato disagi agli automobilisti, mentre in via Trani è caduto un albero che non ha fortunatamente provocato danni a cose o persone.