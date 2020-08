Una rassegna di qualità, con un cartellone variegato finalizzato a valorizzare e promuovere l’identità di un territorio particolarmente suggestivo e vivace da un punto di vista scenografico. Tutto questo è “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle” in programma nei mesi di agosto e settembre al Lido I Ribelli di Barletta sulla Litoranea di Ponente.

Si parte mercoledì 5 agosto alle ore 21.00 con la proiezione del film “Il traditore” di Marco Bellocchio preceduta alle ore 19.00 dalla conferenza stampa di presentazione. In caso di pioggia la conferenza stampa e la proiezione del film “Il traditore” saranno rinviate al giorno dopo, giovedì 6 agosto, sempre ai medesimi orari.

Il progetto a cura della Multisala Paolillo (Direttore Tecnico Titti Dambra, Direttore Artistico Daniele Cascella), in perfetta collaborazione con l’Associazione “I Presidi del Libro”, candidato al bando “D’Autore D’Estate 2020” dell’Apulia Film Commission, nell’ambito delle iniziative della Regione Puglia a sostegno del settore cultura e spettacolo e delle sale cinematografiche della nostra regione, si è classificato al secondo posto della graduatoria definitiva su 39 progetti presentati.

Il cartellone “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle” sarà illustrato alla stampa da Giuseppe Paolillo di Cinema 80 – Multisala Paolillo, Ester Alfarano dell’Associazione I Presidi del Libro, Titti Dambra Direttore Tecnico del Progetto, il regista Daniele Cascella Direttore Artistico del Progetto e dalla giornalista Floriana Tolve.

“L’intento del progetto – evidenziano gli organizzatori – è quello di far vivere ai cittadini di Barletta, dei comuni limitrofi e ai numerosi turisti che soggiornano in Puglia, la straordinaria emozione di assistere alla proiezione di film d’autore in una cornice unica, a ridosso della battigia e direttamente sulla sabbia per cogliere così la magia del cinema nell’immediata successione del naturale e fantastico spettacolo del calare del sole sul mare che incontra il promontorio del Gargano, negli indimenticabili tramonti che la Litoranea di Ponente generosamente concede alla città di Barletta”.

Dettaglio eventi cinematografici – inizio proiezione ore 21.00

La proposta di programmazione si sviluppa su cinque tematiche:

*Valorizzazione, Ricordo dei luoghi, della storia e dei personaggi del territorio: proiezione gratuita dei film “Verso Sud” di Pasquale Pozzessere con l’intervento del regista (12 agosto); “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini (3 settembre); “Ettore Fieramosca” di Alessandro Blasetti (4 settembre).

*Documentari: proiezioni gratuite “r-Estate dentro” corto di Davide Damato con la partecipazione del regista e della coreografa Giulia Di Vattimo (6 agosto); “Diorama” di Demetrio Giacomelli con l’intervento del regista (19 agosto); “Mennea segreto” di Emanuela Audisio con incontro sul grande campione mondiale di atletica barlettano (24 agosto); “Sono Gassman! Vittorio, re della commedia” a cura di Fabrizio Corallo con l’intervento del regista (10 settembre).

*Retrospettiva: “Ettore Scola” con la proiezione di “Che strano chiamarsi Federico” (gratuita 11 agosto); “Brutti, sporchi e cattivi” (2 settembre); “Ballando, ballando” (7 settembre); “Concorrenza sleale” (14 settembre); e “La più bella serata della mia vita” (16 settembre).

*Ricordo di Ennio Morricone: con la proiezione di “Nuovo Cinema Paradiso” (5 settembre) e “Giù la testa” (gratuita 12 settembre).

*Programmazione dei film d’essai che hanno avuto maggiori riconoscimenti nella passata stagione cinematografica: Il traditore, Parasite, Pinocchio, Gli anni più belli, Judy, Volevo nascondermi, Tutto il mio folle amore, Yesterday, 1917, Jo Jo Rabbit, Hammamet, Mio fratello rincorre i dinosauri, 18 regali, Un giorno di pioggia a New York, La Famiglia Addams, A spasso con il Panda, Tolo Tolo etc …

Dettaglio incontri letterari inizio ore 19.00

In programma le presentazioni dei libri “Baci da Polignano” di Luca Bianchini” con la partecipazione dello scrittore (10 agosto); “Amarcord Fellini – L’alfabeto di Federico” di Oscar Iarussi con l’intervento dell’autore (11 agosto); “I quattro cantoni” di Gabriella Genisi con la presenza dell’autrice (13 agosto) e letture dal libro “Storie di un boxeur latino” di Gianni Minà (24 agosto).

Precisazioni organizzative

Lo spazio dello stabilimento balneare destinato a cinema all’aperto è di circa 1500 metri quadri. La capienza complessiva sarà di 192 posti.

L’organizzazione degli eventi gratuiti, degli incontri culturali con la partecipazione di scrittori, autori e registi saranno curati dalla Multisala Paolillo in collaborazione con l’Associazione “I Presidi del Libro”, il Direttore Tecnico Titti Dambra, il Direttore Artistico Daniele Cascella e la giornalista Floriana Tolve.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Sarà, inoltre, possibile vincere ogni settimana 2 biglietti d’ingresso. Infatti, scattando un selfie nei pressi dello schermo, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook e taggando il Cinema Multisala Paolillo si partecipa alla speciale estrazione di “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. Il post con più like vincerà due biglietti per assistere ad una proiezione in spiaggia per la stagione estiva in corso.