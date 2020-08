Il nuovo vicesindaco di Barletta, dell’Amministrazione comunale guidata da Mino Cannito, è l’avv. Gennaro Cefola, nominato ufficialmente ieri pomeriggio (Decreto di nomina qui sotto); già assessore al Bilancio, cui si aggiunge anche la delega alle Attività Produttive che fu quella dell’ex vicesindaco Marcello Lanotte, dimessosi perché candidato alle prossime Elezioni regionali per Forza Italia, oltre alle deleghe “Innovazione-Smart city, Politiche comunitarie, Demanio e patrimonio”. Cefola, in quota Fratelli d’Italia, ha voluto condividere la sua soddisfazione ai nostri microfoni:

«Sono onorato della nomina ottenuta e ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta nella mia persona. Confido in un clima di ritrovata continuità collaborativa con tutte le forze politiche e sono certo che il rispetto del principio della rappresentatività in Giunta di ognuna di esse sia la strada da perseguire. Anche con riferimento alle ulteriori deleghe ottenute, assicuro il massimo impegno anche per non vanificare il lavoro effettuato da chi mi ha preceduto».

nomina (1)

delega (1)