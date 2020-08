Sono stati affidati a una ditta di Andria, la DCN Ascensori, la fornitura e i lavori di posa in opera degli ascensori per il sottopasso di via Milano, aperto al pubblico il 18 luglio scorso (Determina dirigenziale numero 1119, pubblicata all’albo pretorio il 6/08/2020).

Andata deserta la gara per l’affidamento dei lavori, a metà luglio il comune, in applicazione della vigente normativa in materia di appalti pubblici, procedeva all’affidamento diretto, chiedendo alla società che attualmente si occupa della manutenzione degli ascensori di competenza comunale di procedere alla posa in opera di quelli del sottopasso di via Milano.

Fallito anche questo tentativo, si è proceduto a una indagine di mercato fra le ditte del settore che operano nella provincia, individuando la DCN di Andria, a cui l’ente ha chiesto la migliore offerta per la realizzazione degli ascensori. Offerta inviata al comune di Barletta il 31 luglio scorso. Ritenuta congrua l’offerta di tale ditta, è ora necessario stipulare il contratto, per un importo complessivo di 70.760 euro, comprensivi di oneri e Iva, per dare il via ai lavori.