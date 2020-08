Ripartono il 5 settembre da Piazza d’armi del Castello di Barletta le “Sfide” di TEDxBarletta: la conferenza-spettacolo dal volto internazionale che muove oltre 30 volontari del territorio con lo scopo di stimolare un dibattito sulle “idee che meritano di essere diffuse”. È questo il principio alla base, che muove tutto il circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design».

Dopo la prima edizione dal tema “Terra”, tenutasi presso il Teatro Curci di Barletta nel maggio 2019, gli organizzatori avevano rilanciato il progetto 2020 con il tema “Sfide” attraverso un evento inizialmente previsto per il 25 aprile e ovviamente tramontato per cause di forza maggiore legate alla pandemia globale.

«Nonostante i momenti di sconforto vissuti durante il lockdown, non ci siamo mai arresi – dichiara Elio Palumbieri, Licencee Organizer. Il team ha continuato a lavorare perché eravamo certi che il progetto TEDxBarletta – Sfide avrebbe preso vita. Lo dovevamo a noi e alla nostra splendida community. Lo dovevamo – conclude – alla città della Disfida».

Il sipario si alzerà il 5 settembre e vedrà salire sul palco, allestito presso la suggestiva location del Castello di Barletta, numerosi speakers e artisti del calibro di: Filippo Galli, Irene Ivoi, Guglielmo Scilla (conosciuto come Willwoosh), Francesco Poroli, Gulliver e molti altri. Sarà uno spettacolo serale sotto le stelle e nel luogo che meglio incarna il concetto di “Sfide”.

In osservanza alle normative vigenti anti contagio da COVID-19, i posti a sedere per il pubblico saranno limitati e distanziati. Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita su www.tedxbarletta.it. I biglietti acquistati prima del lockdown ovviamente restano validi per l’evento del 5 settembre 2020.