Volevamo pubblicare senza alcun commento, ma é stato impossibile restare in silenzio.

Forse è troppo difficile da capire, forse chi ha fatto le “scuole alte” dovrebbe spiegarlo agli ignoranti (chi ignora), forse avremmo dovuto disegnare il percorso per arrivare al bidone, forse dovrebbero vietare l’accesso al “braccio” (così finisce il “priscio” per tutti), forse dovrebbero sanzionare, forse…forse…forse…

Siamo abituati a discutere su come gli ALTRI dovrebbero migliorare questa città, abbiamo tutti soluzioni su come gestirla, come pulirla, come amministrarla e farla diventare ciò che meriterebbe di essere.

La verità invece è che ci comportiamo come BESTIE, maltrattando la nostra casa, il nostro territorio, la nostra Barletta; e magari i responsabili sono gli stessi che si lamentano continuamente sui social.

Agli autori di questo gesto diciamo che siete i cittadini peggiori, una vergogna per Barletta.