Spettacolo e promozione del territorio fusi in un doppio evento. È questa “Intra-Extra Mœnia”, appuntamento imperdibile del cartellone degli eventi “Si Va In Scena” realizzato dall’associazione culturale “The Walkers – Free Walking Tour Barletta” con il patrocinio del comune di Barletta.

Due gli appuntamenti inclusi in questa mini rassegna: il primo il 12 agosto con il primo capitolo “Intra” che si terrà presso il Castello, il secondo il 29 agosto con “Extra” nella magnifica cornice di Villa Bonelli. Il progetto fonde spettacolo e divulgazione ma si propone anche di connettere centro cittadino e periferia, focalizzandosi su due strutture di grandissimo pregio storico e architettonico, affinché i riflettori siano puntati non solo sul patrimonio più in vista ma anche su quello meno conosciuto, nascosto dai circuiti turistici cittadini.

Il primo capitolo “Intra Mœnia”, già tutto esaurito in meno di 24h dall’apertura delle prenotazioni, apre le porte ai visitatori domenica 12 Agosto alle 18:30 e si articolerà in tre momenti principali: tour del castello, mostra fotografica comparativa delle fortezze moderne ed evento musicale finale. La fase introduttiva dell’iniziativa sarà costituita dalla visita guidata a cura delle guide turistiche abilitate della associazione “The Walkers – Free Walking Tour Barletta”.

Non si tratterà del classico tour ma di una esperienza stimolante ed interattiva, che osserverà la fortezza in una prospettiva “dal basso verso l’alto” e “dalla storia recente al passato”: partendo dal fossato, il tour infatti si soffermerà sui segni delle cannonate relativi alla prima guerra mondiale per poi analizzare l’architettura e le geometrie dei celebri bastioni a punta di lancia visti dal basso. Si entrerà quindi negli ambienti suggestivi dei sotterranei per poi tornare a veder la luce tra la piazza d’armi ed i bastioni, stavolta osservati dall’alto.

A conclusione della visita il ritorno alla piazza d’armi dove il gruppo verrà introdotto all’esposizione “Praefectus Fabrum – Barletta, una Fortezza Moderna” a cura di Arch. Massimiliano Cafagna, dott.ssa in storia dell’arte Simona Falcetta. Una mostra di fotografie satellitari che svelerà l’incredibile connessione architettonica tra il castello di Barletta ed oltre 40 fortezze sparse in giro per il mondo. Si tratterà di un primo, simbolico passo verso la realizzazione di una rete internazionale di castelli che connetta realtà distanti migliaia di chilometri tra loro ma accomunate dalla presenza di queste magnifiche fortificazioni.

Al termine del momento espositivo, sarà il momento della performance artistica, che vedrà un’esibizione site-specific da parte del collettivo Contact Project composto dai musicisti Ignazio Narrow Leone e Francesco Nitro Sguera, nonché dalla ballerina Mary Camp.