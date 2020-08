Il 13 agosto alle ore 19,00 parte la nuova edizione de “La Stradina dei Poeti”. Dal 13 al 16 agosto in vico Stretto (Centro storico) si svolgerà l’iniziativa culturale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Barletta. Giunta alla 14° edizione la manifestazione richiama persone dal territorio e turisti a visitare una stradina che nel periodo indicato vede esposte sulle pareti della stessa le poesie che partecipano al concorso come “panni al vento”. La manifestazione si è ormai affermata sul territorio nazionale, passando dai 55 poeti della prima edizione del 2004 ai 79 con le loro 145 poesie nella 14° edizione del 2020. Le iscrizioni sono pervenute da 16 regioni, 46 città, tra le altre: Brolo (ME), Tricesimo (UD) e Misterbianco (CT). Un numero significativo oltre da Barletta, come sempre, da Roma e circondario.

Non solo, anche quest’anno abbiamo una partecipazione dall’estero, precisamente una giovane universitaria russa della città di Penza.

Il numero sempre numeroso di poesie, diventando un’antologia a cielo aperto, ed il commento dei partecipanti pongono la nostra amata città a tutti gli effetti come “il Paese della Poesia”.

Operatori dell’associazione saranno in loco dalle ore 18,00 per allestire la mostra che vedrà l’esposizione delle poesie nei giorni indicati dalle ore 19,00 alle 21,30.

Si ricorda che nella stessa iniziativa è inserito il concorso “Poesia d’autore”. Divertiti con noi ad individuare la “poesia d’autore” nascosta tra quelle in concorso. Chiedi il foglio su cui scrivere il numero del componimento e il nome dell’autore della poesia da te individuata. Non dimenticare di riportare i tuoi dati. In palio alcune pubblicazioni letterarie .