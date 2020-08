Costante e concreto l’impegno di Italia Viva per la salvaguardia e la valorizzazione del Made in Italy cui contribuisce la produzione di eccellenza pugliese. È di ieri la revisione semestrale dei dazi Airbus da parte degli USA, senza alcuna tariffa aggiuntiva sui prodotti italiani, una decisione che premia il lavoro di Farnesina e Ambasciata a Washington a favore delle nostra economia e delle nostre imprese. ”L’Italia del vino rimane fuori dalla disputa commerciale Airbus. Non ci sarà alcun dazio aggiuntivo negli Stati Uniti sui vini del nostro Paese”, così il presidente dell’Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto Abbona, che aggiunge “Nell’esprimere soddisfazione e gratitudine per quanto fatto in Italia e negli Usa a vari livelli dal settore, dall’indotto e dalle istituzioni, riteniamo questo un succeso della diplomazia in un mercato che vale circa un quarto delle nostre esportazioni di vino nel mondo … e ora confidiamo che l’azione politico-diplomatica combinata che ha visto protagonisti, tra gli altri, il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, si concentri sull’indagine Usa relativa alla cosiddetta digital tax approvata l’anno scorso dal Governo italiano, con l’obiettivo di scongiurare ancora una volta una ritorsione commerciale che si rivelerebbe perdente per l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti.”

E sempre ieri la ministra Teresa Bellanova , in visita presso aziende agricole pugliesi, ne ha esaltato modernità e qualità in un contesto di innovazione, senza mai dimenticare la “regolarità” di queste aziende “sane che rappresentano un presidio di legalità”. Anzi, proprio questo requisito costituisce il volano per “l’investimento governativo in campagne di comunicazione e in missioni all’estero per far conoscere i nostri prodotti”. Serietà e competenza al servizio del Paese e della Puglia, che oggi offriamo alle pugliesi e ai pugliesi per #rialzare la nostra Regione e reinserirla a pieno titolo nel circuito nazionale e internazionale, con la candidatura di Ivan Scalfarotto alla presidenza della regione e il contributo dei candidati di Italia Viva.