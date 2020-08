Sarà un ritorno in grande stile, dopo lo stop dello scorso anno, quello del Mennea Day a Barletta: ad assicurarlo è Eusebio Haliti, ostacolista e velocista biscegliese con 9 titoli nel curriculum, a capo dell’Asd Io Corro che sta imbastendo le manifestazioni del 12 settembre in memoria della Freccia del Sud. Ci sono già tre atleti olimpionici tra i nomi che prenderanno parte alla giornata di eventi.

La sede centrale delle gare sarà Corso Vittporio Emanuele, con prove che si susseguiranno per tutta la giornata. Nel ricordo del sorriso di Mennea, scomparso il 21 marzo del 2013 e capace di portare il nome di Barletta in giro per il mondo, diventando esempio per migliaia di giovanissimi che si avvicinavano all’atletica leggera. Quella Barletta che spesso lo ha dimenticato ora si prepara a omaggiarlo nuovamente, ricordando il suo ruolo di faro nella disciplina, testimoniato anche dalla locandina che presenta l’evento: immagine iconica, con Mennea stilizzato che corre su Corso Vittorio Emanuele e tanti bambini che lo seguono.