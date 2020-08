«A seguito dell’ultima Ordinanza Regionale n° 366/2020, tutti noi operatori dei settori della somministrazione alimenti e bevande, stabilimenti balneari e strutture turistico-ricettive (associati Confcommercio, Confesercenti e A.P.E.) condividiamo appieno le preoccupazioni del Presidente Emiliano e siamo consapevoli della necessità di proseguire nel mantenimento di un elevato livello di attenzione, anche alla luce delle notizie di alcuni “casi di Covid 19” sul nostro territorio in questi ultimi giorni.

È proprio con questa consapevolezza che ci siamo impegnati sino ad oggi e da questo momento ci impegneremo ancora di più a far rispettare alla nostra clientela le poche e semplici regole che ci permetteranno di continuare a godere insieme dei lieti momenti di convivialità in questi giorni di estate. Le strutture ricettive di Barletta sono pronte ad accogliere i propri clienti, chiedendo loro l’impegno al rispetto delle regole che possono evitare il diffondersi del contagio, portando con sé la propria mascherina protettiva e mantenendo il distanziamento sociale.

Controlleremo la temperatura corporea all’entrata, confidando sul buon senso e sulla responsabilità di tutti, per poter continuare ad offrire momenti di spensieratezza in piena sicurezza. Piccoli sforzi di attenzione, utili a “scongiurare e prevenire”, nell’interesse di tutti. Chiediamo che lo stesso impegno che noi operatori del settore privato stiamo profondendo per la sicurezza della nostra comunità sia profuso – e siamo sicuri sarà così – anche negli spazi pubblici ed in particolare nelle spiagge libere».

Confcommercio

Confesercenti

A.P.E.