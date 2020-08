Come stanno andando le vacanze 2020? Barletta gode da sempre il privilegio di essere affacciata sul mare e di avere una vita notturna molto attiva e costante, vantaggio che offre ai barlettani un’alternativa sempre valida a spostamenti e viaggi all’estero per godere di una buona tintarella e del potere rilassante delle spiagge da mattina a sera.

In quest’anno un po’ particolare, causa Covid -19 e difficoltà per le attività commerciali, c’è che va e chi invece resta (perlomeno in Italia) e…da quanto emerge dalle nostre interviste, sono molti di più coloro che hanno deciso di restare per le vacanze estive.

Ma quali sono le vere ragioni che hanno spinto i barlettani a restare?

Abbiamo intervistato alcuni cittadini raccogliendo il loro punto di vista su questo tema.

«Le mie vacanze quest’anno sono “vacanze barlettane”, prima di tutto perché c’è il Covid e non mi sembrava il caso di andare fuori, i casi sono in aumento e non ti nascondo di aver timore per tutta la gente che rientrerà a esempio dal Salento –ci racconta Daniela D.– in secondo luogo sono ancora in attesa della Cassa Integrazione di maggio, i soldi sono “pochini” quest’anno. Al momento sto andando in spiaggia a Barletta, in un lido in cui di sicuro ritornerò questa sera per festeggiare il Ferragosto con gli amici. Per gli altri giorni resterò comunque qui a Barletta.»

«Quest’anno io e la mia dolce metà abbiamo deciso di passare l’estate in montagna (precisamente a Roccaraso, in Abruzzo) –ci racconta Valeria M.– alla scoperta di luoghi sconosciuti. Ieri siamo stati al fiume Tirino e oggi siamo al lago Barrea. Sono contenta di essere qui e la scelta di non essere andata all’estero è stata dettata dal Covid.»

«Per le ferie di quest’anno abbiamo deciso di non prenotare le nostre vacanze in largo anticipo per usufruire di maggiori sconti, perché la pandemia che ha colpito tutto il mondo ci ha messi in allarme. –ci racconta Valeria Maria– Questa chiusura forzata di scuole e attività commerciali e il confinamento in casa ha creato un’inevitabile chiusura anche nello spirito e nei confronti del prossimo. Il timore di uscire fuori dalla propria realtà ha condizionato tutto il naturale percorso degli eventi, anche le consuete e meritate vacanze estive. Per non parlare poi del grave danno economico che la chiusura dell’attività di mio marito ha portato. Vivendo in una città di mare la decisione di non spostarmi dalla mia Barletta non è stata poi tanto negativa, le mie figlie si stanno godendo il mare e l’estate. Per me va benissimo così, ci rifaremo in futuro.»

«Non sono quasi mai andata in vacanza in passato, di solito quando è capitato ci siamo sempre circondati di amici e parenti. –dice Maria A.– Quest’anno invece abbiamo scelto di partire da soli, io e mio marito, abbiamo scelto Castellaneta Marina per restare in regione, trovando così un posto meraviglioso, in un hotel con piscina e animazione, in convenzione con un lido nel quale di sera si accede a balli, feste, spettacoli teatrali, sempre rispettando le norme di protezione individuale. Nonostante quello che sta accadendo in Italia e nel resto del mondo, questa è una vacanza meravigliosa per noi, abbiamo conosciuto tante persone meravigliose, abbiamo partecipato a tanti giochi. Dal relax all’uscita, qui si può fare veramente di tutto. In questo momento sono ancora in vacanza e sono molto soddisfatta di questa scelta.»

«Per le ferie quest’anno non farò nulla, mio fratello si sposa quindi sforzi ed energie sono stati concentrati in questo evento, inoltre lo stesso non sarei andato in giro vista la situazione in Italia e nel mondo. –ci racconta Enrico L.– Andare in ferie a Ferragosto in più a mio avviso è stressante quindi probabilmente sceglierò settembre per fare un giretto in qualche posto tranquillo in Italia.»

«Quest’anno abbiamo deciso di andare in Sicilia, –ci dice Annalaura mentre è in viaggio per raggiungere la sua meta– in realtà l’avevamo già stabilito dallo scorso anno, la situazione generale e mondiale ci ha fatto però prediligere uno spostamento in macchina e non con i mezzi pubblici, se non per quanto riguarda il traghetto per passare dallo stretto di Messina. Anche per questo abbiamo preso una villa con piscina prevedendo eventualmente ulteriori quarantene, per goderci comunque una vacanza rilassante, qualsiasi cosa succeda. La situazione ci ha portati a scegliere tipologie di escursioni per poche persone, siamo in 6 e abbiamo scelto escursioni private anche spendendo qualcosina in più, così siamo tranquilli sotto ogni punto di vista.»

Insomma un anno diverso dal solito per i barlettani e un po’ per tutti gli italiani, spesso abituati a raggiungere mete estere per godersi le ferie estive. E tu come stai passando queste giornate?

Ecco alcune immagini che ci arrivano dagli intervistati:

Inviaci pure le foto delle tue vacanze all’indirizzo email: [email protected]

La nostra redazione ti augura un Buon Ferragosto e…seppur diverso dal solito, che possa essere comunque rilassante e divertente!