È stato pubblicato il bando, rivolto ai soggetti

promotori di centri estivi e alle famiglie del Comune di Barletta, che

introduce misure di sostegno per adeguare i centri estivi alle misure

di prevenzione sanitaria e mitigazione del rischio previste dalla

normativa e promuovere la conciliazione vita-lavoro, con particolare

attenzione per le famiglie più vulnerabili, nonché alla gestione diurna

dei figli minori, ricompresi nella fascia di età 3-14 anni, favorendo la

loro frequentazione a corsi ed attività estive diurne, che rappresentano

un’importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di

esercizio di espressione, oltre che costituire un valido strumento di

integrazione sociale e di supporto educativo.

I soggetti promotori di Centri estivi, le cui attività siano svolte sul

territorio comunale di Barletta tra giugno e settembre 2020, rivolte ai

bambini/e nella fascia di età 3-14 anni, sono invitati a presentare la

propria proposta progettuale per accedere a un sostegno economico

concesso dall’Amministrazione Comunale in forma di contributo.

Saranno acquisite le proposte progettuali, conformi a quanto disposto

dal paragrafo 2 dell’Allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020 e delle

Ordinanze della Regione Puglia n. 255 e 259, presentate, secondo le

modalità indicate dall’avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

11/09/2020.

Il contributo previsto dal Comune di Barletta si compone di:

a. una quota fissa, unica per ogni ente promotore, prevista nella misura

di € 500,00 per l’adeguamento dei Centri estivi alle prescrizioni

Covid-19, di cui alle suindicate Ordinanze regionali;

b. una quota variabile, calcolata sulla base del numero dei posti messi

a disposizione per i minori i cui nuclei familiari presteranno istanza a

questo ente.

Per quanto riguarda la quota variabile di cui alla lettera b), il Comune

riconoscerà, ad ogni centro estivo un contributo pari a:

• € 100,00 a settimana per ciascun minore, fino ad un massimo di 3

settimane anche non consecutive;

• € 120,00 a settimana per ciascun minore disabile o con bisogni

speciali educativi (BES), fino ad un massimo di 3 settimane anche non

consecutive;

• € 150,00 a settimana per ciascun minore con disabilità grave (art. 3,

comma 3, L. 104/1992), fino ad un massimo di 3 settimane anche non

continuative.

Le famiglie residenti nel Comune di Barletta con figli minori di età

compresa tra i 3 e i 14 anni, che abbiano attestazione ISEE, redatta

nell’anno 2020 con valore economico inferiore o pari ad euro 20.000,00,

elevato a euro 30.000,00 in caso di minori con disabilità, sono invitate

a presentare istanza di ammissione a questo ente, entro e non oltre le

ore 12:00 del giorno 11/09/2020.

L’Amministrazione, sulla base delle istanze ricevute e ammesse al

contributo, si riserva di inviare l’elenco dei minori ammessi alla

frequenza del centro estivo. Il contributo riconosciuto ai centri estivi

per ciascun minore è da considerarsi a totale copertura del costo del

servizio, comprensivo di assicurazione, pertanto alla famiglia non potrà

essere richiesto alcuna somma ad integrazione.

L’ammissione al contributo per la frequenza del Centro Estivo sarà

concessa fino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto

della graduatoria formulata in base all’ordine di arrivo delle domande.

La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto, a

valere su risorse di cui all’art. 105 del Decreto-legge recante misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché

di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19,

è di euro 238.715,21.

Per i dettagli si invita a consultare sul sito

www.comune.barletta.bt.it, nella sezione dedicata alle news, l’avviso

pubblicato il 13 agosto dal settore comunale Servizi Sociali.