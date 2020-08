Da venerdi’ 14 agosto a lunedi’ 17 agosto sono sbarcati in Puglia 5494 persone, mentre sono partiti 3601 passeggeri. Sono i dati registrati dall’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, BARLETTA e Monopoli. Sono 1465 le auto, 297 i tir e 26 i trailers sbarcati. Mentre sono 1038 auto, 280 i tir e 24 i trailers imbarcati. Gli arrivi e le partenze dai porti pugliesi si sono registrati da e per Corfu’, Igoumenitsa,Cefalonia, Zante, Paratasso, Durazzo e Dubrovnik. La giornata con maggiore affluenza e sbarchi e’ stata domenica 16 , quando sono arrivate 1646 persone, venerdi’ 14 ne sono arrivate meno, con 966 presenze. Il giorno di ferragosto ha fatto registrare maggiori partenze con 1253 passeggeri imbarcati; lunedi’ 17 e’ stato il giorno con l’affluenza piu’ bassa: in 478 hanno lasciato la Puglia. Dalla Grecia sono sbarcate in totale 1667 persone (30,5%); se ne sono imbarcate 1222 (34%). Dall’Albania sono sbarcate 3603 persone (65,5%), 2274 (63%) sono state imbarcate e dalla Croazia ne sono sbarcate 224 persone (4%)e imbarcate 105 (3%). (AGI)Ba2/Sep 181758 AGO 20 NNNN